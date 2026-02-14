Fiscalía de CDMX Reaprehende a "El Niño de la Unión", Presunto Operador de La Unión Tepito

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este sábado de la reaprehensión de Ángel “N”, “El Niño de la Unión”, identificado como probable operador de una célula del grupo criminal “La Unión Tepito”, por hechos ocurridos en febrero de 2022 en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la investigación, el 20 de junio de 2022, Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión, así como al pago de una multa y a la reparación del daño, por el delito de robo calificado en agravio de una tienda de autoservicio. La autoridad judicial le concedió el beneficio de la libertad asistida, condicionado al cumplimiento de diversas medidas de sanción, entre ellas la obligación de realizar firmas periódicas.

Dos años después, se inició otra investigación en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. En ese proceso penal, el juez otorgó la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.

Incumplimiento de medidas de sanción

Durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, celebrada el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial advirtió el incumplimiento de las medidas de sanción, por lo que ordenó su reaprehensión y notificó a la Fiscalía CDMX.

Derivado de labores de inteligencia, la Policía de Investigación (PDI) localizó a Ángel "N" en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, donde dio cumplimiento al mandato judicial el 12 de febrero de 2026. Posteriormente, fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

