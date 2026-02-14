Tres Personas Murieron en Ataque Armado Afuera de un Antro de la Isla de Angelópolis en Puebla

Tres personas muertas es el saldo preliminar de un presunto ataque directo a las puertas del antro Sala de Despecho, durante la madrugada del sábado 14 de febrero, en la zona comercial de la Isla de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

Un número aún no definido de sujetos, esperaron a las víctimas, justo cuando salían del centro nocturno ubicado sobre Calle Osa Mayor y comenzaron a disparar de manera directa.

Ataque armado en la Isla de Angelópolis deja como saldo tres muertos y varios heridos en Puebla

Las víctimas fatales son dos hombres y una mujer, quienes quedaron tendidos en la vialidad; ha trascendido que hay cuatro lesionados, quienes reciben atención médica por los impactos de bala.

Momentos de tensión se vivieron en inmediaciones del establecimiento Sala de Despecho en la zona de Angelópolis, después de la serie de detonaciones que privaron de la vida a tres personas.

En la escena quedó la camioneta de lujo color blanco, presuntamente de las víctimas, con impactos de arma de fuego en una de las ventanillas, unidad que fue asegurada como parte de los indicios.

Noticia relacionada: Balacera en Bar del Centro Histórico de Puebla Deja Dos Lesionados y Un Detenido

Dos hombres fueron detenidos por homicidio de tres personas en la Isla de Angelópolis, de Puebla

Cabe resaltar que tras el incidente de inmediato elementos de la Policía Municipal y Estatal, activaron el protocolo de ayuda, hubo persecución y lograron detener a por lo menos dos de los atacantes que habían escapado en una motocicleta tras perpetrar el ataque.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), acudió para realizar las diligencias correspondientes, realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento las víctimas mortales permanecen en calidad de desconocidos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR