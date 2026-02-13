Persiguen a Sujeto Armado después de una Balacera en Calles de Puebla
N+
Una serie de detonaciones de arma de fuego alarmó a vecinos de la Colonia Bosques de San Sebastián, por lo que llamaron a la policía.
COMPARTE:
Una intensa movilización policial alarmó a los vecinos de la Colonia Bosques de San Sebastián de la capital poblana, tras el reporte de una balacera y persecución.
Los vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, la noche del jueves 12 de febrero de 2026. Diversas llamadas de auxilio hechos al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades sobre disparos en las inmediaciones del Bulevar Puebla.
Noticia relacionada: Un Motociclista Fue Asesinado con Disparos de Arma de Fuego en la Cabeza en Puebla
Balacera y persecución alarma a vecinos de la Colonia Bosques de San Sebastián
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) desplegaron un operativo en la zona que derivó en una persecución y posterior aseguramiento a la altura de la Calle 1E de la Colonia Bosques de San Sebastián.
Los uniformados lograron dar alcance a un vehículo particular en el que se escapaba, el presunto responsable, quien al verse descubierto, salió de la unidad e intentó huir corriendo, pero fue alcanzado metros adelante por los policías, quienes lo aseguraron para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.
Tanto el sujeto como el automóvil fueron trasladados a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para indagarlos y darles el cauce legal correspondiente.
Un motociclista fue asesinado con arma de fuego en la UH Solidardidad Nacional de Puebla
La noche del pasado miércoles 11 de febrero de 2026 se registró el homicidio a balazos de un motociclista en calles de la unidad habitacional Solidaridad Nacional al norte de la ciudad de Puebla.
Fue aproximadamente a las 19:30 horas que dos sujetos a bordo de otra motocicleta, dieron alcance a la víctima, y uno de ellos disparó a quemarropa para privarlo de la vida.
El hombre terminó tendido en el suelo con impactos de bala principalmente en la cabeza. Policía Municipal acordonó el sitio para las investigaciones correspondientes.
Historias recomendadas:
- Fue Asesinado un Hombre Armado a Bordo de una Camioneta con Reporte de Robo en Puebla
- Balacera e Incendio de una Camioneta al Interior de un Fraccionamiento de Puebla
- Balacera entre Automovilistas en Periférico de Puebla Deja un Hombre Herido
Con información de Ehécatl Mello
JAPR