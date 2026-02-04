Balacera entre Automovilistas en Periférico de Puebla Deja un Herido

La noche de este martes 3 de febrero de 2026 se registró una persecución y balacera sobre el Periférico Ecológico de Puebla, a la altura del municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo de este hecho fue un hombre herido, quien fue atendido en un hospital privado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Persecución y balacera entre automovilistas deja un herido en el Periférico Ecológico de Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), aproximadamente a las 21:00 horas se registró una persecución con detonaciones de arma de fuego sobre el Periférico Ecológico en la zona limítrofe del municipio.

Derivado de los hechos, se reportó una persona lesionada, quien recibió atención médica en un hospital privado del municipio, además de que una de las unidades involucradas en los hechos presentó daños relacionados con el incidente.

La dependencia estableció los protocolos correspondientes para iniciar con las diligencias a fin de poder esclarecer los hechos y dar con el otro presunto participante en la balacera.

Se desata balacera entre delincuentes y policías tras asalto en Puebla

El pasado 17 de enero se reportó una balacera en inmediaciones del Infonavit El Carmen en la ciudad de Puebla, luego de un presunto asalto en una tienda de conveniencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) atendieron el reporte de un robo en dicha sucursal, al llegar los presuntos delincuentes intentaron darse a la fuga y durante su escape detonaron sus armas de fuego.

No se reportan lesionados por esta balacera por lo que el saldo únicamente fueron daños materiales. Las autoridades llevaron a los presuntos delincuentes al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

