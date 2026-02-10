Balacera e Incendio de una Camioneta al Interior de un Fraccionamiento de Puebla

La madrugada del martes 10 de febrero, vecinos de la calle Perú, en el fraccionamiento Geovillas del Sur, vivieron momentos de pánico luego de ser despertados por múltiples disparos de arma de fuego y el incendio de una camioneta estacionada.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al lugar ubicado en la ciudad de Puebla al filo de las 4:00 hrs y de inmediato abrieron fuego en repetidas ocasiones contra una camioneta estacionada frente a un domicilio del fraccionamiento antes referido.

Luego de la balacera, los agresores prendieron fuego a la unidad, provocando daños y obligando a los vecinos a resguardarse ante el riesgo que esto representaba. Una de las vecinas mencionó lo siguiente para N+.

Nos espantaron los disparos(...) pero pues a esas horas quién se va a asomar ahí, no hay balaceras seguido

Luego del ataque armado, los delincuentes emprendieron su huída a un rumbo desconocido, sin dejar alguna huella para poder localizarlos. Las autoridades fueron notificadas a través del número de emergencias por lo que la Policía Municipal arribó para asegurar la zona.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación para identificar y localizar a los responsables de este hecho violento. Cabe destacar que hasta el momento no se reportan persona lesionadas, ni tampoco han dado a conocer si el o la dueña de la unidad ya acudió a la escena para posteriormente realizar su denuncia.

Gerardo "N" y Nazareth "N" sentenciados por intento de homicidio en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Gerardo "N" y Nazareth "N", acusados de homicidio calificado en grado de tentativa ocurrido en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo a las investigaciones, los hoy sentenciados arribaron a bordo de una motocicleta al local comercial “La Casa de la Manguera” y atacaron a balazos a dos personas. Una de ellas quedó lesionada en un brazo.

Debido a estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Gerardo "N" y Nazareth "N" una pena privativa de la libertad de 18 años y 4 meses, además del pago de una multa y la reparación del daño material y moral a favor de la víctima.

