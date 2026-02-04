Fue Asesinado un Hombre Armado a Bordo de una Camioneta con Reporte de Robo en Puebla

La mañana de este miércoles 4 de febrero se reportó el hallazgo de un hombre sin vida a bordo de una camioneta tipo Jeep color negro, en el Barrio de San Sebastián del municipio de Tecamachalco en Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que elementos de la policía municipal y la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al punto tras recibir llamadas de emergencia por detonaciones de arma de fuego.

Muere sujeto armado con equipo táctico al interior de un automóvil en Tecamachalco

Una balacera dejó como saldo un hombre muerto en Tecamachalco. En el lugar, se encontró un vehículo particular impactado contra un poste de luz eléctrica, con una persona en el interior que ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados también localizaron cartuchos percutidos en la escena y al rastrear los datos de la unidad, descubieron que cuenta con reporte de robo. Elementos de la Policía Estatal, Marina y Policía Municipal implementaron operativos de búsqueda y localización de los responsables.

Muere policía municipal de Felipe Ángeles en Puebla por causas naturales

Un elemento de la Policía Municipal de Felipe Ángeles perdió la vida al interior de la Academia Ignacio Zaragoza; la víctima se encontraba en capacitación en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS).

Giovanni "N" murió de forma repentina en la Academia Ignacio Zaragoza. Foto: Ayto. Felipe Ángeles

De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue consecuencia de un accidente cardiovascular severo, ocurrido en el área de regaderas de su dormitorio, por lo que descartaron versiones iniciales que aseguraban que había sido golpeado en la academia.

