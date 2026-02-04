Fue Asesinado un Hombre Armado a Bordo de una Camioneta con Reporte de Robo en Puebla
La víctima terminó al interior de un vehíulo chocado contra un poste después de un presunto enfrentamiento en Tecamachalco.
La mañana de este miércoles 4 de febrero se reportó el hallazgo de un hombre sin vida a bordo de una camioneta tipo Jeep color negro, en el Barrio de San Sebastián del municipio de Tecamachalco en Puebla.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que elementos de la policía municipal y la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al punto tras recibir llamadas de emergencia por detonaciones de arma de fuego.
Muere sujeto armado con equipo táctico al interior de un automóvil en Tecamachalco
Una balacera dejó como saldo un hombre muerto en Tecamachalco. En el lugar, se encontró un vehículo particular impactado contra un poste de luz eléctrica, con una persona en el interior que ya no contaba con signos vitales.
Los uniformados también localizaron cartuchos percutidos en la escena y al rastrear los datos de la unidad, descubieron que cuenta con reporte de robo. Elementos de la Policía Estatal, Marina y Policía Municipal implementaron operativos de búsqueda y localización de los responsables.
