Muere Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo, Exsecretario de Cultura de Puebla

Murió el arquitecto e historiador, Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo, quien fungió como exsecretario de Cultura de Puebla. La mañana de este 4 de febrero se confirmó el fallecimiento de quien también fue el titular de la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento y exdirector estatal del INAH.

Sergio Vergara Berdejo originario del municipio de Huauchinango, fue una pieza clave en la industria de la construcción y en el rescate del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

¿De qué murió Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo?

Luego de su lucha contra una enfermedad en fase avanzada, perdió la vida en la capital poblana dejando un legado que siempre será recordado. Ante esta lamentable perdida, el Gobierno del Estado emitió sus condolencias principalmente para su familia, amistades y a quienes compartieron el camino del servicio público.

Sergio Vergara Berdejo estudió arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en donde su pasión por los monumentos y sitios históricos lo hicieron enfocarse en la especialización en conservación y restauración.

Su amor por el patrimonio cultural del estado de Puebla lo llevó a trabajar por más de cuatro décadas en proyectos para restaurar inmuebles históricos, además, dirigió el Centro Arqueológico de Cacaxtla.

Noticia relacionada: Muere Director de Protección Civil en Puebla por una Descarga Eléctrica

Cargos que ocupó Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo en el estado de Puebla

Durante el gobierno de Toni Gali, Sergio Vergara tomó la dirección de la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Puebla y mas tarde en la administración de Miguel Barbosa se desempeñó como secretario de Cultura.

Sergio también fue expresidente del Colegio de Arquitecto de Puebla y del INAH, donde se enfocó en promover criterios de conservación y desarrollo urbano, lo que más adelante lo convirtió en perito en conservación del patrimonio edificado.

El también historiador fue autor de varios libros y estudios sobre historia, arquitectura y cultura en Puebla como "Los secretos de Puebla antigua" y "Puebla, ciudad de progreso".

Figuras públicas lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias para us familiares, además, resaltaron que Vergara era un hombre que inspiraba y que siempre tenía una gran sonrisa para compartir.

49 Funcionarios Sancionados por Posibles Actos de Corrupción

Cabe destacar que a pesar de su muerte, continúan las investigaciones en su contra por un presunto desfalco millonario, sin embargo, las autoridades no han dado actualizaciones respecto al caso.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS