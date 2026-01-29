Descubren Vasija Prehispánica que Revela Enterramiento de Recién Nacidos en Puebla

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó este jueves 29 de enero de 2026 más detalles sobre el hallazgo de vestigios prehispánicos realizado semanas atrás en el municipio poblano de Xiutetelco.

De acuerdo con el instituto, se trata de una vasija con un bebé recién nacido en su interior, lo que revelaría la manera en que hacía sus enterramientos la civilización que vivió en lo que hoy es la demarcación.

Hallazgo de recién nacido en vasija prehispánica revela detalles de civilización prehispánica en Xiutetelco, Puebla

El hallazgo se realizó a principios de este mes durante las obras de repavimentación, instalación de captadores de agua pluvial, drenaje y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, que impulsa el Ayuntamiento de Xiutetelco, que encabeza el presidente municipal Baltazar Narciso Baltazar.

De acuerdo con el arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo del Centro INAH Puebla, los hallazgos evidencian un continuum cultural que abarca desde etapas previas al periodo Clásico (100 - 650 d.C.), hasta finales del Posclásico Temprano (900 - 1200 d.C.).

La práctica de enterramientos de recién nacidos al interior de vasijas cerámicas fue común en diversas regiones mesoamericanas, incluida el área maya, la Costa del Golfo e, incluso, Teotihuacan, que, en los que barrios como el de Teopancazco, prueban albergar materiales procedentes de la Costa del Golfo.

Entre los materiales recuperados destaca una olla globular, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, con los restos de un bebé recién nacido en su interior, lo que permite analizar la forma en que los habitantes de esta ciudad realizaban sus enterramientos.

La pieza se extrajo en bloque para su posterior excavación y traslado al Museo Comunitario de Xiutetelco, sitio en el que será resguardada y analizada para determinar su contenido y función original.

