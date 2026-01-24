Encuentran Restos Prehispánicos durante Obras en Xiutetelco, Puebla

En el municipio poblano de Xiutetelco hallaron restos prehispánicos en días recientes, los cuales serán analizados y conservados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su exhibición.

El presidente municipal, Baltazar Narciso, celebró el hallazgo de estos objetos ancestrales, ya que en sus palabras, impactarán de forma positiva en la historia y la cultura de esta demarcación.

Es algo muy bonito, algo muy padre conocer el tipo de cultura y de ingeniería que utilizaron para conformar esas pirámides y bueno ahí quedarán en la historia de Xiutetelco estos hallazgos.

Restos prehispánicos hallados durante una obra en Xiutetelco, Puebla

Hace 15 días, durante las obras de pavimentación de una calle en la cabecera municipal encontraron el entierro de un menor de edad dentro de un cazo de barro que data de entre los años 1400 y 1500, de acuerdo con arqueólogos.

En el lugar también fueron halladas puntas de lanza de obsidiana, así como estratos de materiales utilizados para la construcción de pirámides.

De acuerdo con el edil de Xiutetelco, otros de los hallazgos fueron las cimentaciones o desplantes de las pirámides, realizadas por ingenieros de la época probablemente con los artilugios encontrados.

Se encontraron algunas cimentaciones o desplantes de pirámides por eso la conformación toma es que estas conformaciones rocosas ya sean los ingenieros en esas épocas hacían el desplante de estas pirámides.

Piezas prehispánicas encontradas se quedarán en Xiutetelco

El alcalde de Xiutetelco, anunció que se firmarán convenios de colaboración con el INAH para preservar las piezas, las cuales serán exhibidas en el museo de la región.

Las piezas serán exhibidas en el museo de Xiutetelco. Foto: Facebook Museo Comunitario Xiutetelco

Baltazar Narciso aseguró que el recinto cultural con el que cuenta la demarcación es el lugar ideal para su exhibición, ya que actualmente alberga más de tres mil 500 piezas.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ