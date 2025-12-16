El INAH aseguró fósiles de megafauna del Pleistoceno Tardío descubiertos por la comunidad de San Sebastián Villanueva en el municipio de Acatzingo, Puebla; Se trata de los restos de un gliptodonte y un lobo terrible, entre otras especies.

Los fósiles fueron extraídos de la carretera de terracería “Paso La Mora”, en donde se realizó su rescate con mucha cautela para evitar que las piezas fueran dañadas.

Luego de su hallazgo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que los restos fósiles corresponden a un gliptodonte, un cánido, un caballo y un perezoso terrestre que datan del Pleistoceno Tardío.

El INAH analizará fósiles de megafauna del Pleistoceno Tardío hallada en Acatzingo, Puebla

La Sección de Paleontología del Centro INAH Puebla comenzará a partir del 2026 su limpieza y estabilización que permitirá su manejo adecuado para análisis, toma de medidas y fotografías, esto con el fin de conocer más detalles acerca de estos ejemplares que habitaron en el período Pleistoceno es decir desde los 2,6 millones de años hasta los 11.700 años.

Iván Alarcón Durán, responsable de la Sección de Paleontología del Centro INAH Puebla mencionó la importancia de realizar estos procesos para la conservación de los fósiles, esto fue lo que agregó.

Mientras están inmersos en el sedimento, los restos permanecen estables en el tiempo, pero una vez que se descubren comienza un proceso de deterioro rápido, por lo que se deben estabilizar para asegurar su conservación.

Hallan gliptodonte del Pleistoceno Tardío en Puebla; Medía lo de un auto compacto y pesaba una tonelada

El gliptodonte es una especie extinta de armadillo gigante, el hallazgo en de estos fósiles corresponden a dos fragmentos del caparazón as como varios osteodermos sueltos.

El caparazón no estaba completo ni en posición anatómica; Estos animales comparten varias características con los armadillos actuales, sin embargo, su diferenciado era su gran tamaño y su caparazón bastante rígido.

El gliptodonte podía alcanzar el tamaño de un automóvil compacto y pesaba cerca de una tonelada, sus medidas aproximadas son alrededor de dos metros y medio desde la punta de la cabeza hasta la cola.

Sobre el cánido, se trata de un Aenocyon dirus o lobo terrible, especie originaria de América que sobrevivió hasta el Pleistoceno; De este animal fue hallado un pedazo de maxilar derecho con dos molares. Esto mencionó el biólogo Iván Alarcón Durán.

Encontrarlo es algo relevante, porque los carnívoros existían en menor cantidad, lo que hace más difícil su hallazgo.

En cuanto al caballo solo se rescató un molar que cumple con las características de la especie Equus mexicanus; Además se encontró un elemento óseo que parece ser la epífisis de un hueso largo de un perezoso terrestre, el cual tenía un tamaño aproximado de un oso polar.

Con información del INAH

