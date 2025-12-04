Descubren Huellas de Dinosaurios en Reserva Territorial entre Puebla y Oaxaca

Este jueves 4 de diciembre de 2025 especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron la presencia de huellas de dinosaurios en la junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, municipio de Tehuacán, en Puebla, dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

De acuerdo con los arqueólogos, las evidencias halladas el pasado mes de septiembre, corresponden a dinosaurios de diferentes grupos, con antigüedad de alrededor de 120 millones de años, en el Cretácico Inferior.

Huellas de dinosaurios en Atexcal y Tehuacán, Puebla, son de hace 120 millones de años: INAH

El responsable del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, Iván Alarcón Durán en conjunto con la Dirección de Patrimonio Histórico del Estado, verificaron reportes de los pobladores sobre hallazgos de huellas en los municipios de Atexcal y Tehuacán, con el objetivo de definir acciones de protección y comenzar su registro formal.

Estos vestigios, conocidos científicamente como icnitas, son evidencias de organismos del pasado, rastros fosilizados, impresos hace millones de años sobre suelos blandos, que hoy emergen a la superficie en diversas zonas de la región.

Los vestigios arqueológicos encontrados son de hace 120 millones de años. Foto: X @INAHmx

El trabajo confirmó la presencia de un importante grupo de huellas de dinosaurios herbívoros, carnívoros y voladores, en tres localidades: la junta auxiliar de Santa Ana Xaloxtoc, en Tehuacán, Santa Catarina Tehuixtla y San Lucas Teteletitlán, en Atexcal.

En cada lugar se registraron entre cinco y 20 huellas, ubicadas en laderas de ríos o dentro de barrancas, dispersas en diferentes puntos, a lo largo de 200 o 300 metros.

Las huellas de dinosaurios fueron encontrados en los municipios de Atexcal y Tehuacán. Foto: X @INAHmx

¿Cómo se originaron las huellas de dinosaurios en la Reserva Territorial Tehuacán-Cuicatlán?

De acuerdo con Alarcón Durán, casi la mitad del territorio actual del estado de Puebla, hacia el sur, no existía, era mar. En algunas partes hubo playa, que es donde quedaron impresas las huellas de dinosaurios, cuando el suelo marino se transformó en lagunas someras.

Al erosionar los sedimentos, las precipitaciones dan la oportunidad de explorar y documentar testimonios de especies que habitaron la región, hace aproximadamente 120 millones de años.

En esta región muchos o la mayoría de los sitios con evidencias de este tipo se localizan en senderos usados por la población local, por lo que el arqueólogo dijo que la protección de este patrimonio es una responsabilidad compartida, por eso, además de los estudios, el INAH mantiene diálogo con la comunidad.

Con información del INAH

