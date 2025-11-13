Momias de Guanajuato Desaparecerán en Poco Tiempo por Daños Críticos, Advierte Estudio del INAH

Las momias de Guanajuato, símbolo de cultura y uno de los atractivos en el estado, están en riesgo de “desaparecer en poco tiempo", esto por los daños críticos que presentan, advirtieron antropólogos del Instituto de Antropología e Historia (INAH) al presentar un estudio, hoy 13 de noviembre de 2025.

Turistas acudieron al Museo de las Momias de Guanajuato a apreciar el conjunto de varios cuerpos momificados. Foto: Cuartoscuro

Alertan que momias de Guanajuato van a desaparecer

Así lo explicó María del Carmen Lerma López, especialista en antropología física y restauración del INAH, durante la conferencia “Ni monstruos ni objetos. Historias de vida de las Momias de Guanajuato”.

Especialistas en la conferencia: “Ni monstruos ni objetos. Historias de vida de las Momias de Guanajuato”, 13 de noviembre de 2025. Foto: INAH Guanajuato

Aseguró que las momias de Guanajuato son un patrimonio que debe conservarse, protegerse y defenderse.

De otra manera no vamos a poder conservarlas y van a desaparecer en poco tiempo. Hay momias que tienen un estado de conservación muy precario

¿Qué generó la alerta sobre las momias de Guanajuato?

Los expertos dieron a conocer afectaciones y deterioros que hallaron en los cuerpos de las momias de Guanajuato como: la presencia de arañas, polvo y el deterioro que padecieron algunos cuerpos por un ataque de ratones hace poco tiempo.

Se detectó que en los cuerpos existen problemas de humedad y exposición a luz. Además, se reveló que un mal manejo en el museo ha contribuido en que la piel y cabello se desprenda a causa de "focos inadecuados".

Breve historia de las Momias de Guanajuato

Se trata de 117 cuerpos.

De acuerdo con la página de las Momias de Guanajuato, su historia se remonta a la década de 1860, cuando el gobierno local comenzó a exhumar cuerpos de un cementerio debido a la falta de espacio y a la necesidad de reutilizar las tumbas.

El primer cuerpo momificado descubierto fue el del médico francés Remigio Leroy, quien falleció en 1865.

La mayoría de las momias son de la epidemia de cólera que afectó a la ciudad en 1833.



Con información de N+

