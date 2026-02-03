Presidenta Municipal de Ayotoxco, Puebla, Sufre Ataque Armado en la Autopista Amozoc-Perote

La Presidenta Municipal de Ayotoxco, Alicia Guerrero Hernández sufrió un atentado cuando circulaba sobre la Autopista Amozoc–Perote a la altura del municipio Cuapiaxtla en Tlaxcala; Una versión extraoficial indica que pudo haber sido víctima de un intento de asalto.

La edil se dirigía a la Ciudad de México donde acudiría al Senado de la República y era acompañada por el Director de Seguridad de Ayotoxco, Cupertino "N"; La tesorera Sandra Luz "N"; La asistente particular de la edil, María Irene "N" y el chofer de la unidad.

Disparan contra camioneta de alcaldesa de Puebla. Foto: Facebook Jonathan Adriel Valera Galicia

Atacan con al menos diez balazo a la Presidenta Municipal de Ayotoxco, Alicia Guerrero Hernández

Los tripulantes viajaban en a bordo de una camioneta Tiguan cuando alrededor de las 4:30 horas sujetos armados interceptaron la camioneta y le dispararon en al menos diez ocasiones. Durante el ataque el chofer resultó herido de bala en el tobillo derecho y en la cintura.

A pesar de resultar lesionado por los proyectiles el conductor no detuvo la marcha y logró llegar a la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde la Alcaldesa y miembros del Ayuntamiento pidieron ayuda.

Atacan a Balazos a Alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, en la Autopista Amozoc–Perote

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al chofer quien fue trasladado al Hospital General de Huamantla, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Noticia relacionada: Sobrevive a Ataque Armado el Presidente Auxiliar de San Mateo Ayecac en Tepetitla, Tlaxcala

Secretaría de Seguridad Pública confirma ataque armado contra Presidenta Municipal de Ayotoxco

Al respecto el Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, dio a conocer que luego del reporte sobre el ataque armado enviaron elementos de la dependencia y la Guardia Nacional para atender el caso. Además dio a conocer que en el tramo de la carretera de Tlaxcala ya había sucedido un asalto, esto mencionó.

En ese mismo tramo se había suscitado un asalto, es una banda de asaltantes

El secretario mencionó que a la presidenta se le brindo la compañía necesaria, mientras que el chofer fue atendido oportunamente por lo que se encuentra fuera de peligro.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS