Sobrevive a Ataque Armado el Presidente Auxiliar de San Mateo Ayecac en Tepetitla, Tlaxcala
N+
Familiares de Eduardo Castañeda Cerón lo trasladaron por propios medios a un hospital privado de San Martín Texmelucan, Puebla.
COMPARTE:
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el ataque armado contra Eduardo Castañeda Cerón, presidente auxiliar de la comunidad San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal.
La agresión ocurrió la noche del 26 de enero cuando personas armadas dispararon contra el funcionario a las afueras de su domicilio.
Sujetos en motocicleta disparan contra presidente auxiliar de San Mateo Ayecac en Tlaxcala
Elementos de la Policía Municipal y estatal acudieron al sitio; sin embargo, familiares trasladaron al edil por propios medios a un hospital privado en San Martín Texmelucan, Puebla.
Reportes preliminares indican que recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el pecho y el estado de salud se reporta como reservado.
Noticia relacionada: Madre e Hija Fueron Asesinadas en Tlaxcala; Detienen a Mujer y al Hermano de la Víctima
Reportan como delicado a Eduardo Castañeda Cerón luego del ataque armado en Tepetitla, Tlaxcala
La madrugada del martes 27 de enero, fue ingresado a un hospital de la capital poblana debido a la gravedad de las lesiones.
En el lugar del ataque, peritos ubicaron cuatro casquillos percutidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos cometieron la agresión y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta. Hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque armado.
Historias recomendadas:
- Motociclista Acusa a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Tlaxcala
- Muere Joven que Estudiaba para Ser Maestra al Interior de su Escuela en Tlaxcala
- Sujetos Privan de la Libertad a Conductor para Robarle su Camioneta en Tlaxcala
Con información de Genaro Zepeda
JAPR