Sobrevive a Ataque Armado el Presidente Auxiliar de San Mateo Ayecac en Tepetitla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el ataque armado contra Eduardo Castañeda Cerón, presidente auxiliar de la comunidad San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal.

La agresión ocurrió la noche del 26 de enero cuando personas armadas dispararon contra el funcionario a las afueras de su domicilio.

Elementos de la Policía Municipal y estatal acudieron al sitio; sin embargo, familiares trasladaron al edil por propios medios a un hospital privado en San Martín Texmelucan, Puebla.

Reportes preliminares indican que recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el pecho y el estado de salud se reporta como reservado.

La madrugada del martes 27 de enero, fue ingresado a un hospital de la capital poblana debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar del ataque, peritos ubicaron cuatro casquillos percutidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos cometieron la agresión y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta. Hasta el momento no hay personas detenidas por el ataque armado.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR