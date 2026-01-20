Madre e Hija Fueron Asesinadas en Tlaxcala; Detienen a Mujer y al Hermano de la Víctima

Una madre y una hija fueron asesinadas su propia casa ubicada en el municipio de Nanacamilpa durante el día de San Valentín de 2024, luego de casi dos años su caso está obteniendo justicia pues la segunda persona, presuntamente responsable, fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala.

Este 20 de enero de 2026 se confirmó la detención de Carmela "N" quien presuntamente sería la segunda implicada por el homicidio de dos mujeres; Cabe destacar que el hermano de una de las víctimas ya había sido detenido en 2025.

Asesinan a madre e hija al interior de su casa en Nanacamilpa, Tlaxcala

De acuerdo con las investigaciones, madre e hija se encontraban en su vivienda ubicada en colonia Álvaro Obregón en Nanacamilpa, cuando de repente llegó Gregorio "N", quien también vivía en el lugar, pero esta vez iba acompañado de la mujer identificada como Carmela "N".

Madre Hija Fueron Asesinadas en su Casa en Tlaxcala

El hombre, quien era hermano y tío de las víctimas (respectivamente), comenzó a amenazar a las dos mujeres con ayuda de su acompañante, sin embargo, la situación se tornó cada vez más violenta hasta que finalmente sacaron un arma punzocortante.

Las pruebas recabadas por las autoridades arrojaron que, Carmela "N" y Gregorio "N" presuntamente agredieron a las dos mujeres identificadas como Candelaria y Ana Laura, de 60 y 30 años de edad hasta arrebatarles la vida y posteriormente se dieron a la fuga.

Suman dos detenidos por homicidio de dos mujeres en Tlaxcala: Gregorio "N" y Carmela "N"

La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el caso y luego de casi un año obtuvieron la detención de Gregorio "N" el 1 de febrero de 2025. El Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien determinó que eran suficientes y lo vinculó a proceso, además le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Gregorio "N" fue detenido tras el homicidio de su hermana. Foto: Fiscalía General de Justicia

Por otro lado, Carmela "N" fue localizada en el municipio de Calpulalpan en este presente año, en donde se le leyeron sus derechos conforme a la ley y posteriormente fue aprehendida.

Este caso continuará abierto hasta que finalmente se compruebe la inocencia o responsabilidad de las personas detenidas por el doble homicidio, por su parte la Fiscalía de Tlaxcala reafirmó su compromiso de actuar con firmeza contra la violencia de género y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

