Sujeto Presuntamente Mató a Mujer al Interior de un Motel en Atlixco, Puebla

Este viernes 26 de diciembre de 2025 dio a conocer la detención de Alan “N” por el presunto feminicidio de una mujer al interior de un motel ubicado en San Juan Tejaluca, comunidad del municipio poblano de Atlixco.

La persona quedó a disposición del Juez de Control a espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial donde se determinará su situación legal tras la muerte de su acompañante.

Detienen a Alan “N” por el feminicidio de una mujer en un motel de San Juan Tejaluca en Atlixco, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), informó que se esclareció el feminicidio ocurrido en el motel “Paraíso”, ubicado en San Juan Tejaluca comunidad del municipio de Atlixco.

Asimismo, se logró la detención de un hombre identificado como Alan “N”, de 23 años de edad, quien cuenta con orden de aprehensión como probable responsable del hecho.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 17 de diciembre, el hoy detenido y la víctima ingresaron a una habitación del lugar a bordo de una motocicleta.

Presuntamente el hombre, habría agredido físicamente a su acompañante y posteriormente fue privada de la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Una vez que se identificó a Alan “N”, como presunto partícipe en el hecho delictivo, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada.

