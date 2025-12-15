Sujeto Asesina a su Expareja Sentimental Asfixiándola en la Ciudad de Puebla

Este lunes 15 de diciembre de 2025 se dio a conocer que Erick Ramiro “N” fue sentenciado a 45 años de prisión por el delito de feminicidio contra su expareja sentimental en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla.

Una vez detenido en la colonia antes mencionada de la capital poblana, y puesto a disposición de la autoridad judicial, se determinó con base en los datos de prueba, su sentencia condenatoria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó sobre la sentencia de 45 años de prisión contra Erick Ramiro “N”, por su responsabilidad penal en el delito de feminicidio.

El 23 de marzo de 2024, el hoy sentenciado, habría discutido con su expareja sentimental y posteriormente la agredió físicamente tomándola del cuello con las manos hasta asfixiarla.

El cuerpo de la víctima fue hallado en el cuarto del domicilio del agresor, en la colonia Guadalupe Hidalgo de la ciudad de Puebla.

Detienen a presunto ladrón de una pollería en Puebla capital

La FGE Puebla dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo “N”, de 26 años de edad, por su probable responsabilidad del delito de robo agravado, ocurrido en la capital poblana.

Se tiene conocimiento que en 2020, el hoy detenido, al concluir su jornada laboral en un comercio dedicado a la venta de pollo, sustrajo un teléfono celular y otros objetos, propiedad de la dueña del establecimiento, por lo que fue detenido.

La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de firma periódica, no obstante, al incumplir con dicha medida, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la correspondiente orden de aprehensión.

Víctor Hugo “N”, fue capturado tras salir de una prisión preventiva oficiosa en Centro de Reinserción Social (Cereso) en Puebla por otra causa penal, quedando a disposición del Juez de Control.

Con información de FGE Puebla

