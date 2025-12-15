Capturan a Presuntos Feminicidas de una Mujer que Fue Abandonada Debajo de un Colchón en Puebla

Karla Paola "N" y Máximo "N" podrían ser los responsables del feminicidio de una mujer quien fue abandonada debajo de un colchón en el Fraccionamiento Misiones de San Francisco en el municipio de Coronango, Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo datos de prueba luego de un análisis integral de los indicios y dictámenes periciales respecto al asesinato de una persona de entre 30 y 35 años de edad.

El pasado 2 de septiembre de 2025 un grupo de pepenadores intentaron levantar un colchón abandonado en un área verde a un costado de la calle Revolución cuando se llevaron la terrible sorpresa de que en su interior había un cadáver por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades.

Localizan a una mujer sin vida abajo de un colchón en Coronango, Puebla

Los elementos de seguridad confirmaron el hallazgo de una mujer sin vida oculta en un colchón quien estaba al rededor de manchas hemáticas; Posteriormente dieron a conocer que la víctima mortal presentaba lesiones en el cuello.

Agentes del Ministerio Público llevaron acabo la recolección de indicios y las investigaciones correspondientes, en donde obtuvieron información importante sobre los supuestos responsables del homicidio.

Gracias a las diligencias ministeriales, incluyendo análisis periciales, dictámenes científicos y técnicas de investigación, Karla Paola "N" y Máximo "N" fueron señalados como los presuntos responsables del feminicidio de la mujer.

Karla Paola "N" y Máximo "N" vinculados a proceso por el delito de feminicidio en Puebla

Con base a las pruebas recabadas, la autoridad otorgó la orden de aprehensión en su contra y posteriormente se llevó a cabo con éxito. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público exhibió los datos de prueba ante el Juez de Control en donde se acredita la posible participación de los señalados en este hecho delictivo.

Este 15 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la vinculación a proceso de Karla Paola "N" y Máximo "N" por su supuesta participación en el delito de feminicidio, por lo que deberán continuar su proceso legal en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la etapa de la investigación complementaria.

