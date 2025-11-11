Sujeto Asesina a su Pareja Sentimental por Asfixia tras Discutir con Ella en Puebla

Este martes 11 de noviembre de 2025 Moisés “N” fue sentenciado a 45 años de cárcel por el delito de feminicidio, luego de asesinar mediante asfixia a su pareja sentimental en la colonia Santa Bárbara Sur de la ciudad de Puebla.

Además de los años que pasará en prisión, la autoridad judicial determinó que el feminicida tendrá que reparar el daño material y moral por el asesinato de la mujer.

Noticia relacionada: Sujeto Mató a Mujer a Golpes en este Pueblo Mágico de Puebla

Moisés “N” asfixió a su pareja sentimental en la colonia Santa Bárbara Sur de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) acreditó la responsabilidad de Moisés “N”, en el delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Bárbara Sur, de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el ahora sentenciado sostuvieron una discusión que derivó en agresiones físicas; durante el altercado, el masculino se colocó sobre la mujer y comenzó a asfixiarla hasta privarla de la vida.

Con los datos de prueba presentados por la FGE Puebla, la autoridad judicial determinó imponer a Moisés “N”, una sentencia de 45 años de prisión, así como la reparación del daño moral y material.

Sujeto asesina a una mujer y lesiona a su hijo en la carretera Tehuacán-Teotitlán de Puebla

El pasado 6 de noviembre fue vinculado a proceso Mario Alberto “N” por presuntamente cometer homicidio calificado contra una mujer y lesiones calificadas contra su hijo menor de edad en la Carretera Tehuacán-Teotitlán del estado de Puebla.

Feminicidio de Marian Medellin Aguilar en Nopalucan Tlaxcala tras Estar Desaparecida

El pasado 29 de agosto, las víctimas se encontraban dentro de una tienda tipo miscelánea ubicada sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, cuando de momento el hoy detenido, habría llegado al lugar y presuntamente realizó disparos con arma de fuego, provocando la muerte de la mujer y causando lesiones al menor.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ