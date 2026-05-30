Amas de Casa Reciben Entrenamiento de Defensa Personal en Ciudad Juárez, Chihuahua

En Ciudad Juárez, Chihuahua, amas de casa reciben entrenamiento en defensa personal como parte del programa que se imparte en el Centro de Justicia para las Mujeres 'Marisela Escobedo'.

Daniela es una de ellas y dice que decidió sumarse al proyecto para poder defenderse en caso de ser agredida en la calle.

“Siento que ahora que está más marcado y más visibilizado los feminicidios, creo que es importante sabernos defender ante estos actos de violencia contra la mujer y tener conocimiento nos ayuda pues a defendernos un poco más y no convertirnos en un número más”.

Abigail es experta en artes marciales y en defensa personal. Colabora con el Centro de Justicia para las Mujeres aportando sus conocimientos para que las amas de casa puedan hacer frente a una situación de riesgo, agresión y acoso.

“Principalmente, porque vivimos en una ciudad donde hay una alta tasa de feminicidios, de violencia doméstica y no nada más es en la casa, en la escuela, las mujeres a cualquier edad estamos en constante peligro de sufrir cualquier tipo de agresión”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alertan por Mensajes Fraudulentos Sobre Supuestas Multas Viales en Chihuahua

Hacer frente a las agresiones

Mientras que Gabriela Ríos, quien también toma el curso, señaló: “Nos ayuda mucho con, pues para aprender la defensa personal por cualquier cosa que nos pueda pasar si algún día andamos solas en la calle”.

Aprender algunas técnicas para defenderse son parte de los programas de ayuda a las mujeres y muchas de ellas ya fueron víctimas de violencia doméstica, refiere Yesenia Moreno, del Centro de Justicia para las Mujeres.

“Más que nada la violencia en todos sus aspectos, en cualquier tipo de insultos, cualquier tipo de agresión, empujón, o sea, todo eso nos está dando un indicativo de que hay violencia, no solo la violencia psicológica que no se ve el daño en sí físico pero si también daña mucho a las mujeres”.

Estos cursos de defensa personal están disponibles para cualquier mujer que los desee tomar y en ellos podrán capacitarse para enfrentar posibles agresiones.

Con información de Francisco Javier Carmona

ICM