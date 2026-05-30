Amas de Casa Reciben Entrenamiento de Defensa Personal en Ciudad Juárez, Chihuahua

El objetivo es que las mujeres puedan hacer frente a situaciones de riesgo, agresión y acoso; los cursos están disponibles para quienes deseen aprender sobre defensa

Mujeres reciben clases de defensa personal en Ciudad Juárez, ChihuahuaEn Ciudad Juárez, mujeres son capacitadas en defensa personal para prevenir agresiones y riesgos. Foto: N+

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En Ciudad Juárez, amas de casa aprenden defensa personal para enfrentar agresiones. Cursos disponibles en el Centro de Justicia para las Mujeres. ¡Infórmate!

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