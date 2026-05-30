Autoridades Alertan por Lluvias y Chubascos en la Mayor Parte del Territorio Nacional

Este sábado 30 de mayo de 2026, se esperan lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente del país

Un auto avanza por una calle inundada en TlaxcalaUn auto avanza por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Tlaxcala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención! Este sábado 30 de mayo se esperan lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, y vientos de hasta 70 km/h en el norte de México. Conoce más sobre el clima en tu región.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+