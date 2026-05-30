Autoridades Alertan por Lluvias y Chubascos en la Mayor Parte del Territorio Nacional

Para este sábado 30 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en el norte de México.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Guerrero; fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco.

A su vez, habrá lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente del país y se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo.

Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Y prevalecerá la onda de calor en 11 entidades del territorio nacional, en especial en la zona del Pacífico mexicano, de acuerdo con las autoridades.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este y sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (este), San Luis Potosí (oeste), Campeche (norte, este y oeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Estado de México.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (noroeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Se espera cielo despejado, presencia de bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana.

Hacia la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse con descargas eléctricas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM