Marchas HOY 30 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Estudiantes del IPN se manifiestanEstudiantes del IPN se manifiestan en contra de las autoridades de esa casa de estudio. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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