Marchas HOY 30 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 30 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 11 concentraciones, 1 cita agendada, 5 rodadas ciclistas, 2 rodadas motociclistas, 1 rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

8:00 horas. La Comunidad Nudista marchará del Auditorio Nacional al Parque de la Amistad México-Azerbaiyán, en Av. Paseo de la Reforma y Tolstoi, colonia Polanco 1a. Sección, para generar visibilidad al nudismo como filosofía, práctica y estilo de vida.

Cuauhtémoc

10:00 horas. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 'Hasta Encontrarlos' saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, con la finalidad de visibilizar que en México el crimen de lesa humanidad sigue vigente.

Concentraciones

Cuauhtémoc

9:00 horas. La CNTE se concentrará en la sede de la Sección 9 en la CDMX, en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico.

09:00 horas. Familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México se concentrarán en La Esquina de la Información, en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Tabacalera.

Benito Juárez

12:00 horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina estará en el Jardín Santiago Xicoténcatl, en Isabel la Católica y Cádiz, colonia Álamos.

Miguel Hidalgo

16:00 horas. El Colectivo Estudiantil de Lucha Revolucionaria Aragón se concentrará en el Reloj de Cuenta Regresiva Mundial 2026, en Av. Paseo de la Reforma No. 111, colonia Bosque de Chapultepec 1a. Sección.

Rodadas

En total, se esperan 8 rodadas ciclistas, motociclistas y en patines por cinco alcaldías de la capital mexicana.

Eventos de esparcimiento

Se esperan 17 eventos de esparcimiento en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se trata de eventos artísticos, culturales y deportivos.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM