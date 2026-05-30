Actividades de la CNTE este Sábado 30 de Mayo de 2026: ¿Habrá Bloqueos y Manifestaciones?

Este viernes, concluyó sin acuerdos la reunión entre autoridades de los gobiernos federal y de Oaxaca y representantes sindicales de la Sección 22 de la CNTE, sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y modificaciones a la Ley de Pensiones.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaría general de la Sección XXII de la CNTE, afirmó al salir de la reunión: “Respecto a las demandas centrales, no hay avances, eso es importante decirlo”.

Durante siete horas, los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, así como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, entre otros funcionarios, se reunieron con 18 representantes sindicales de la Sección 22 de la CNTE.

Dialogaron sobre los 79 puntos del pliego petitorio de los manifestantes, y el primer tema tratado en la reunión fue lo sucedido en Mitla, Oaxaca, en donde un hombre con un arma larga fue grabado en una manifestación de la Coordinadora.

Al término de la reunión, los líderes sindicales confirmaron que a partir del 1 de junio estallarían una huelga nacional y mantendrían el plantón en la Ciudad de México.

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¿Habrá movilizaciones este sábado 30 de mayo de 2026?

Hasta el momento, los integrantes de la CNTE no han informado sobre movilizaciones en la Ciudad de México, aunque seguirá el plantón en la calle de 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la capital.

Lo que sí informaron fue que tendrán un foro con los agremiados, el cual se llevará a cabo este sábado 30 de mayo de 2026, a las 9:30 horas, en el auditorio Belisario Domínguez, en la sede de la Sección 9.

Además, seguirán las mesas de diálogo con las autoridades federales y estatales a fin de alcanzar acuerdos que permitan levantar el plantón y desactivar las movilizaciones en la capital y Oaxaca.

Por su parte, en esta última entidad, se espera que la Sección 22 tenga una asamblea.

Con información de Francisco Santa Anna y N+

ICM