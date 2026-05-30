Actividades de la CNTE este Sábado 30 de Mayo de 2026: ¿Habrá Bloqueos y Manifestaciones?

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se preparan para la huelga nacional, la cual tiene programa para el próximo 1 de junio

Plantón de la CNTE en la CDMXIntegrantes de la CNTE mantienen su plantón en la calle 5 de Mayo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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¿Habrá bloqueos este sábado? La CNTE sigue en diálogo con autoridades, pero sin avances. Conoce qué pasará el 1 de junio con la huelga nacional.

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