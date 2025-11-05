Expareja de Marian “N” Simuló su Secuestro para Asesinarla y Abandonarla en Tlaxcala

Se confirmó en Tlaxcala el hallazgo sin vida de Marian “N”, de 25 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en un canal de agua en la colonia Nuevo México, en los límites de Nopalucan e Ixtacuixtla.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la joven había sido reportada como desaparecida desde el sábado 1 de noviembre en Tlaxcala, luego de salir de su lugar de trabajo y perder comunicación con su familia.

Desaparece mujer después de salir de trabajar en Tlaxcala y la localizan sin vida en canal de agua

Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado al interior de un canal de riego, lo que derivó en un operativo policial y pericial en la zona.

Posteriormente, las autoridades detuvieron a la expareja de Marian Medellin Aguilar, quien confesó haberla privado de la vida y simulado su secuestro para desviar la investigación.

Marian Medellin Aguilar fue localizada en un canal de riego. Foto: Grupo Facebook Enterate Tzompantepec

Investigan femicidio de Marian Medellin Aguilar en límites de Nopalucan e Ixtacuixtla

Según los reportes, el hombre habría asesinado a Marian “N” de 25 años de edad y posteriormente abandonado su cuerpo en el canal donde fue encontrado. La Fiscalía de Tlaxcala ya judicializó el caso y se espera que en los próximos días se formalicen los cargos por feminicidio.

Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos en Tlaxcala exigieron justicia y mayor protección para las mujeres, reiterando que los casos de violencia de género en la entidad continúan en aumento.

Las autoridades llamaron a la población a denunciar cualquier caso de violencia familiar o de género al 911 o al 089 de manera anónima.

