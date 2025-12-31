Dan Pena Máxima a Javier "N", Excandidato Gobernador de Puebla por Feminicidio de Cecilia Monzón

Finalmente el exdiputado y excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier "N", fue sentenciado por el por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró en audiencia de Individualización de Sanciones, sentencia de 60 años de prisión contra Javier "N", Silvestre "N" y Jair "N", como responsables del delito de feminicidio en agravio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.

Hace unos momentos un juez del Poder Judicial dictó pena máxima de 60 años de prisión y el pago de mil UMAS en contra de Javier López Zavala. Este miércoles 31 de diciembre, se dio a conocer que en la Audiencia de Individualización de Sanciones y Reparación del Daño, se desahogaron los alegatos finales de las partes, tomando en consideración las pruebas previamente admitidas y desahogadas en juicio.

Tres años después de la muerte de Cecilia Monzón dictan sentencia contra Javier "N" como autor intelectual

El Tribunal emitió su determinación, imponiéndole 60 años de prisión al excandidato a Gobernador de Puebla, Javier López Zavala, como autor intelectual y 60 años de prisión contra sus cómplices Silvestre "N" y Jair "N", como autores materiales.

Los hoy sentenciados deberán pagar una multa de 1000 UMAS, el pago de la reparación del daño moral por 3000 UMAS y 1200 UMAS de Indemnización.

