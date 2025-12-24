Un Hombre Amarró a su Madre a una Silla e Incendió su Casa con Ella Adentro en Puebla

Un hombre llamado Bernabé "N" fue detenido y sentenciado por la Fiscalía General del Estado de Puebla tras ser acusado de feminicidio en grado de tentativa en el municipio de Ajalpan.

De acuerdo a los hechos el imputado presuntamente agredió a su madre y le prendió fuego a una vivienda ubicada en la Inspectoría La Joya.

Bernabé "N" presuntamente ató a su mamá y le prendió fuego a su casa en Ajalpan, Puebla

Todo sucedió el 1 de enero de 2024 cuando Bernabé "N" llegó a la casa de su mamá y posteriormente la sometió para atarla a una silla; Posteriormente provocó el incendio del inmueble y huyó del lugar.

Afortunadamente, la víctima logró desamarrarse y salió de las llamas que estaban consumiendo su hogar. De inmediato pidió ayuda y acudió a la Fiscalía de Puebla para denunciar a su propio hijo.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por los hechos y una vez recabadas las pruebas se solicitó una orden de aprehensión en contra de Bernabé "N" la cual fue otorgada por el Ministerio Público.

El acusado fue detenido y puesto a disposición de un Juez de Control quien llevó acabo sus auditorias y juicio final. Durante estos procesos, el agente del Ministerio Público aportó diversos datos de prueba que permitieron acreditar su responsabilidad penal.

Sentencian a más de 26 años en prisión a Bernabé "N" por intento de feminicidio en Puebla

Bernabé "N" resultó culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa por lo que deberá cumplir con su sentencia de privación de la libertad.

Durante la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso al sentenciado una pena de 26 años y 8 meses en prisión, además deberá cumplir con el pago de una multa y la reparación del daño material y moral a favor de la víctima, quien es su progenitora.

Cabe destacar que el pago del daño moral no tiene una cantidad fija, por lo que el Juez de Control analiza cada caso para que este dinero sea equitativo a las afectaciones físicas y psicológicas causadas a la víctima.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

MCS