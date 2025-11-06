Sujeto Asesina a una Madre y Lesiona a su Hijo Dentro de una Tienda en Puebla

La noche de este jueves 6 de noviembre de 2025 fue vinculado a proceso Mario Alberto “N” por presuntamente cometer homicidio calificado contra una mujer y lesiones calificadas contra su hijo menor de edad en la Carretera Tehuacán-Teotitlán del estado de Puebla.

El vinculado ya se encontraba internado en el Centro Penitenciario de Tehuacán por otro delito, por lo que el Juez de Control otorgó la orden de citación por este caso.

El pasado 29 de agosto, las víctimas se encontraban dentro de una tienda tipo miscelánea ubicada sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, cuando de momento Mario Alberto “N”, habría llegado al lugar y presuntamente realizó disparos con arma de fuego, provocando la muerte de la mujer y causando lesiones al menor.

Durante el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del hoy vinculado a proceso, en los hechos.

Con base en dichos elementos, el Juez de Control otorgó la orden de citación, la cual fue cumplimentada por parte del Centro Penitenciario de Tehuacán, donde el imputado se encontraba interno por un delito diverso.

