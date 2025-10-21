Descartan como Asesino a Hombre que Empujaba Carrito de Supermercado con una Mujer Sin Vida

El caso que conmocionó a Puebla en los últimos días, dio giro inesperado; La Fiscalía General del Estado informó más detalles sobre el hallazgo de una mujer sin vida abandonada al interior de un carrito de supermercado en la colonia El Carmen Huexotitla.

Luego de que se viralizaran videos de un hombre empujando el carrito con el cadáver, las autoridades analizaron otras grabaciones y confirmaron que esa persona no tuvo nada que ver con el homicidio de la víctima.

Momento en que Abandonan a Joven en un Carrito de Supermercado

Indigente empuja carrito de supermercado sin saber que había un cadáver en su interior

De cuerdo acuerdo con la Fiscal Idamis Pastor Betancourt, el hombre, quien vive en situación de calle, tomó el carrito sin saber que en su interior estaba el cuerpo envuelto en la manta, y fue él quien lo abandonó al percatarse del contenido, esto mencionó.

Quien encontró el carrito, fue una persona indigente, creyendo que traía cosas el carrito y una vez que se le cae la manta que traía cubierta se da cuenta y la deja.

El caso generó indignación entre vecinos quienes vieron al hombre caminar, sin embargo, al tratarse de una persona en situación de calle, se inició una línea de investigación para conocer si la víctima se encontraba en la misma situación, por lo que habían buscado información en "picaderos" de la zona.

Investigan homicidio de mujer abandonada en la Col. El Carmen Huexotitla. Foto: Miguel Sánchez | N+

Mujer sin vida abandonada en un carrito de supermercado fue bajada de una camioneta en Puebla

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que el cadáver de la mujer hallado la mañana del 17 de octubre, en realidad fue bajado de una camioneta, por lo que descartó totalmente la persona indigente tuviera algo que ver con el asesinato.

Abandonan Cuerpo de Mujer en Carrito de Supermercado en Puebla

Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades vieron cómo la víctima fue abandonada en una de las calles y posteriormente la persona se lleva el carrito sin conocer que había en su interior.

Además, dieron a conocer que la mujer de entre 20 y 25 años de edad, no presentaba lesiones de tortura, sin embargo, sí estaba violentada por lo que las investigaciones siguen en curso para dar con el verdadero responsable del feminicidio, mientras el hombre en situación de calle fue descartado como sospechoso.

