Localizan la Cabeza de una Mujer que Estaba Siendo Devorada por Perros en Puebla

Un terrible hallazgo sucedió nuevamente en la Junta Auxiliar La Resurrección de Puebla, a solo cinco días después del abandono de restos humanos, fue localizada la cabeza de una mujer en la colonia 2 de Marzo al interior de una barranca.

La mañana de este 29 de octubre, una persona quien caminaba por la zona del puente 2 Marzo, reportó a las autoridades que vio cómo unos perros callejeros se estaban comiendo lo que aparentemente era una cabeza de una mujer con cabello largo y parte de su cuello.

De inmediato Policías Municipales y Estatales arribaron a la calle Ignacio Zaragoza esquina con la Principal en La Resurrección para constatar los hechos.

Investigan hallazgo de cabeza humana en La Resurrección, Puebla. Foto: Genaro Zepeda | N+

Investigan restos humanos hallados en la colonia 2 de marzo en La Resurrección, Puebla

Los elementos de seguridad confirmaron que se trataban de restos humanos, por lo que solicitaron el apoyo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Policías del grupo K9 utilizaron cuerdas para poder descender y verificar si en la zona había más partes del cuerpo, sin embargo autoridades no han confirmado si en el lugar se hallaron indicios u otras partes del cuerpo.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llegaron al sitio para tomar las evidencias necesarias y realizar el levantamiento de la extremidad, la cual ya presentaba heridas y levantamiento de piel por mordeduras de perros.

Resguardan puente en la colonia 2 de Marzo por hallazgo de restos humanos. Foto: X @ciudadano_pue

Este hallazgo consternó a la sociedad pues a menos de una semana sucedió un hecho similar, por lo que algunos vecinos especulan que podría tratarse de la cabeza del cuerpo abandonado a la altura del puente de La Piedra, esto mencionó Salvador, un vecino de la zona.

Desafortunadamente están pasando muchas cosas en esta parte de La Resurrección, Bosques, San Antonio, no hay seguridad, no hay casi presencia y hace falta más seguridad.

Localizan restos humanos en bolsas de basura en La Resurrección, Puebla

La madrugada del 24 de octubre se localizaron restos humanos al interior de bolsas de basura a un costado del puente de La Piedra en la colonia Tlilostoc de la Junta Auxiliar La Resurrección, Puebla.

Localizan Bolsa con Restos Humanos en Carretera de Puebla

Los cuerpos fueron abandonados mutilados y con una cartulina la cual tenía un mensaje de amenaza, por lo que rápidamente se desató una movilización policial.

Una vez realizada las diligencias correspondientes, se inició una carpeta de investigación por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el o los responsables y esclarecer el motivo del homicidio.

