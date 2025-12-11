Detienen a Adolescente Presunto Implicado en Ataque a Bar en Puebla: Ya Son Cuatro Aprehendidos

La noche de este jueves 11 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de César “N” de 19 años de edad, presunto implicado en el incendio del Bar Lacoss en la colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla, mismo que cobró siete vidas y dejó lesionadas a otras cinco personas.

Este arresto es el tercero realizado sobre el siniestro antes mencionado en las últimas 24 horas, informándose más temprano el de Isabel “N” y el pasado miércoles el de Alejandro “N” alias “El Pelón”, presuntos colaboradores de Gabriel “N” alias “El Tato”, presunto autor intelectual del ataque perpetrado el 18 de noviembre.

Detienen a César “N”, presunto implicado en Incendio del Bar Lacoss en Puebla

Este jueves la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizó un cateo que permitió la detención de César "N", quien contaba con orden de aprehensión por su presunta participación en el incendio del bar “Lacoss”.

Mediante análisis se logró identificar a César “N”, como presunto partícipe, así como su ubicación exacta, por lo que, se solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión y de cateo correspondientes.

En atención a los mandatos judiciales, la FGE Puebla con apoyo de las fuerzas de seguridad, ejecutaron el cateo en el interior del domicilio ubicado en calle Michoacán, de la colonia Expropiación Petrolera, de San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, donde se logró la captura del presunto responsable.

César “N”, cuarto detenido por el incendio del Bar Lacoss en Puebla

Este mismo jueves en un operativo interinstitucional encabezado por la FGE Puebla, fue aprehendida Isabel "N", presunta implicada en incendio del centro nocturno con trabajadores al interior, que dejó siete personas fallecidas y cinco lesionadas.

El pasado miércoles se confirmó la detención de Alejandro "N" alias "El Pelón" como probable cómplice del atentado, mientras que el pasado 26 de noviembre se dio a conocer la detención de Gabriel “N” alias “El Tato”, presunto narcomenudista responsable del ataque.

Con información de FGE Puebla

GMAZ