Fue Detenida una Mujer Presuntamente Implicada en el Incendio del Centro Nocturno en Puebla

Se confirmó la detención de una persona más, presuntamente involucrada en el ataque armado e incendio contra el Bar Lacoss Night Club, ubicado en la Colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla.

En un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) fue aprehendida Isabel "N", presunta implicada en incendio del centro nocturno con trabajadores al interior, que dejó siete personas fallecidas y cinco lesionadas.

Suman tres detenidos por el ataque e incendio del bar Lacoss Night Club en Puebla

El pasado 18 de noviembre el autor material de multihomicidio, identificado como Gabriel "N" alias "El Tato", prendió fuego al establecimiento y a un automóvil estacionado, provocando quemaduras por fuego directo e intoxicación a más de 10 empleados del bar.

En horas recientes se confirmó la detención de Alejandro "N" alias "El Pelón" como probable cómplice del atentado, y ahora la de Isabel "N" también presuntamente involucrada en el incendio que provocó la muerte de cuatro bailarinas y tres trabajadores del establecimiento.

Alejandro N El Pelón Detenido Cómplice Incendio Bar Lacoss Night Club

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), logró la captura de la mujer, quien cuenta con orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Después de casi un mes caen dos cómplices del incendio al Bar Lacoss en Puebla

Su arresto se logró después de una serie de actos de investigación en los que se obtuvieron diversos datos de prueba para identificar a Isabel "N", como presunta partícipe en los hechos ocurridos en el mes de noviembre, en el Bar Lacoss.

Con labores de inteligencia y coordinación operativa, la persona fue ubicada y detenida en inmediaciones de Plaza Ventura, en la zona de Vía Atlixcáyotl, perteneicente a la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en Puebla.

Isabel "N" quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a derecho.La Fiscalía de Puebla continúa con la investigación del atentado contra el bar de la Colonia Popular Coatepec. El móvil del multihomicidio no ha sido determinado.

Con información de FGE

JAPR