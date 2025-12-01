Muere Bailarina que Resultó Herida en el Incendio de un Bar en Puebla: Suman Siete Víctimas

Durante el fin de semana se incrementó la cifra de muertos por el ataque contra un centro nocturno conocido como bar “Lacoss” en Puebla capital. Una mujer identificada como Aribel Guadalupe Balderas López perdió la vida en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde permanecía con graves quemaduras desde la madrugada del 18 de noviembre.

La Coordinación Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía confirmó que en las últimas horas, la mujer falleció debido a las graves lesiones provocadas durante el ataque contra el establecimiento de la Colonia Popular Coatepec en Puebla.

Bailarina del bar Lacoste en Puebla se mantuvo hospitalizada hasta que falleció el 30 de noviembre

Aribel Guadalupe fue ingresada al hospital con quemaduras por fuego directo, y quemadura en la vía aérea, lo que habría complicado su salud al paso de los días. La víctima tenía 34 años de edad y tenía su domicilio en la Colonia Ampliación Guadalupe de la capital poblana.

La madre de Aribel Guadalupe Balderas fue quien reconoció el cuerpo, luego del reporte del fallecimiento de la mujer quien era empleada del bar Lacoste Night Club, y que fue víctima del ataque.

Investigan Narcomenudeo y Cobro de Derecho de Piso en Bar Lacoss

Investigan homicidio de Aribel Guadalupe y seis trabajadores más del bar Lacoste Night Club

De acuerdo con el informe oficial, la mujer de oficio bailarina no presentó mejoría desde que llegó al hospital ubicado sobre la autopista México-Puebla, y su muerte se investiga como homicidio, luego del incendio provocado en el lugar donde trabajaba.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento de cadáver en el nosocomio la tarde del domingo 30 de noviembre, y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con las diligencias correspondientes.

Con información de FGE

JAPR