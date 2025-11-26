Detienen a Presunto Responsable del Incendio en Centro Nocturno de Puebla

La noche de este miércoles 26 de noviembre de 2025 se dio a conocer la detención de Gabriel “N” alias “El Tato”, presunto narcomenudista quien habría uno de los presuntos responsables del incendio registrado en el Bar Lacoss en la colonia Popular Coatepec de Puebla.

En el siniestro ocurrido el pasado 18 de noviembre aproximadamente a las 04:00 horas en dicho centro nocturno del sur de la capital poblana, se registraron seis muertos, dos bailarinas y cuatro meseros.

"El Tato" Detenido por el Incendio en el Bar Lacoss de Puebla

En un operativo interinstitucional que contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, las autoridades ubicaron en la capital poblana a Gabriel “N”.

Se espera que en las próximas horas el presunto responsable del incendio en el Bar Lacoss de la colonia Popular Coatepec sea presentado ante el Ministerio Público y las autoridades den más detalles sobre la detención.

El pasado 18 de noviembre, un ataque directo al interior de un bar ubicado sobre la Avenida Nacional cerca del cruce con la 105 Poniente, a unos metros de la 11 Sur, en la colonia Popular Coatepec de Puebla, dejó como saldo seis personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada un incendio provocado en el Bar Lacoss Night Club provocó el fallecimiento de dos mujeres y tres hombres, aunque días después se confirmó la muerte de otro masculino más que se desempeñaba como mesero del lugar.

