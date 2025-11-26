Localizan a un Hombre Sin Vida a un Costado del Periférico Ecológico de Puebla
N+
Una persona sin vida fue localiza en la cuneta ubicada sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de Camino Real a Momoxpan.
COMPARTE:
La mañana de este miércoles 26 de noviembre, una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el Periférico Ecológico, a la altura de Camino Real a Momoxpan, luego de que una llamada al 9-1-1 alertara sobre la presencia de una persona tirada en la cuneta de esta vialidad.
Al arribar al punto, elementos de la Policía Estatal confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, aparentemente sin vida, recostado en el desnivel de la carpeta asfáltica. Minutos después arribó una ambulancia para atender el caso.
Localizan a un muerto en el Periférico Ecológico altura de Camino Real a Momoxpan
Paramédicos realizaron la revisión correspondiente y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales por lo que de inmediato, los uniformados procedieron a acordonar la zona, restringiendo el paso vehicular en uno de los carriles para evitar riesgos y preservar la escena.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada del hecho y llegó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales y ordenar el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, así como el móvil del fallecimiento; Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar si se trató de hecho violento, accidente o alguna otra causa.
Noticias relacionada: Motociclistas Atacan con Ráfaga de Balazos a Dos Hombres y a una Mujer en Puebla
Accidentes son constantes en el Periférico Ecológico de Puebla
Se exhorta a los conductores quienes hagan uso del Periférico Ecológico, a que manejen con mayor cautela para evitar algún accidente en la zona restringida.
Cabe destacar que esta vialidad se encuentra entre las más accidentadas de Puebla, debido a que conductores manejan a exceso de velocidad, por lo que no se descarta que la persona sin vida haya sido víctima de un hecho vial.
Hace tan solo ocho días, un motociclista perdió la vida sobre el Periférico Ecológico, en la colonia Emiliano Zapata, debido a la supuesta imprudencia de un conductor; Este hecho exhibe que la falta de responsabilidad al volante puede ocasionar accidentes fatales.
Historias recomendadas:
- Volcadura de Camioneta Transportadora de Tanques de Gas en Puebla
- Chocó y Volcó una Van de Transporte Público con Pasajeros A Bordo en Puebla
- Mujer Resulta Herida por Resistirse al Robo de su Bolso en Puebla
Con información de Franco Arteaga
MCS