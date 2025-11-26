Localizan a un Hombre Sin Vida a un Costado del Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este miércoles 26 de noviembre, una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el Periférico Ecológico, a la altura de Camino Real a Momoxpan, luego de que una llamada al 9-1-1 alertara sobre la presencia de una persona tirada en la cuneta de esta vialidad.



Al arribar al punto, elementos de la Policía Estatal confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, aparentemente sin vida, recostado en el desnivel de la carpeta asfáltica. Minutos después arribó una ambulancia para atender el caso.

Policías resguardan un cuerpo sin vida en el Periférico Ecológico. Foto: Franco Arteaga | N+

Localizan a un muerto en el Periférico Ecológico altura de Camino Real a Momoxpan

Paramédicos realizaron la revisión correspondiente y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales por lo que de inmediato, los uniformados procedieron a acordonar la zona, restringiendo el paso vehicular en uno de los carriles para evitar riesgos y preservar la escena.



Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada del hecho y llegó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Investigan muerte de un hombre encontrado tirado en la vía pública. Foto: Franco Arteaga | N+



Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal, así como el móvil del fallecimiento; Las autoridades ya realizan las investigaciones para determinar si se trató de hecho violento, accidente o alguna otra causa.

Accidentes son constantes en el Periférico Ecológico de Puebla

Se exhorta a los conductores quienes hagan uso del Periférico Ecológico, a que manejen con mayor cautela para evitar algún accidente en la zona restringida.

Cabe destacar que esta vialidad se encuentra entre las más accidentadas de Puebla, debido a que conductores manejan a exceso de velocidad, por lo que no se descarta que la persona sin vida haya sido víctima de un hecho vial.

Motociclista Pierde la Vida al Ser Impactado por un Vehículo

Hace tan solo ocho días, un motociclista perdió la vida sobre el Periférico Ecológico, en la colonia Emiliano Zapata, debido a la supuesta imprudencia de un conductor; Este hecho exhibe que la falta de responsabilidad al volante puede ocasionar accidentes fatales.

