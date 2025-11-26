Chocó y Volcó una Van de Transporte Público con Pasajeros A Bordo en Puebla

Un fuerte accidente en la Colonia El Carmen de Puebla capital dejó como saldo más de 10 personas lesionadas; la unidad 25 de la Ruta 11 chocó y se volcó con pasajeros a bordo en el cruce de la 2 sur y 23 oriente.

La mañana de este miércoles 26 de noviembre ocurrió el aparatoso percance donde un vehículo de la marca Audi color gris plata estuvo involucrado. De acuerdo con los primeros reportes uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

Más de 10 lesionados dejó un fuerte choque entre un auto y una Ruta 11 en El Carmen

El impacto entre la unidad de pasajeros y el automómovil particular, provocó la volcadura de la van con personas a bordo, quienes tuvieron que salir por la parte posterior y romper el parabrisas.

Accidente de Transporte Público Deja Diez Lesionados en Puebla

Al punto acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) para asegurar la zona y brindar auxilio a las personas afectadas por el accidente en la Colonia El Carmen de Puebla.

Investigan causa del accidente entre una Ruta 11 y un automóvil de lujo en Puebla

Personal de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajaron en la zona para deslindar responsabilidades, ya que testigos señalaron al conductor del auto particular de tener la culpa al conducir y hablar por celular. Será a través de cámaras de seguridad como determinen quién provocó el choque.

En la zona se implementaron cierres viales para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia, y agilizar el traslado de personas lesionadas a un hospital. Se recomienda tomar vías alternas.

