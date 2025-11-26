Incendian Retroexcavadoras y Cierran Ambos Sentidos de la Autopista Puebla-Tlaxcala

Momentos de tensión se viven en la Autopista Puebla-Tlaxcala altura de San Francisco Ocotlán, luego de que un grupo de personas bloqueó el paso a la circulación la mañana de este miércoles 26 de noviembre.

Producto de una manifestación, se mantiene un bloqueo total sobre la vialidad donde prendieron fuego a dos retroexcavadoras desde las primeras horas del día.

De acuerdo con los primeros reportes el grupo de personas encapuchadas que se aglomeró a la altura del municipio de San Francisco Ocotlán, se manifiesta por un presunto enfrentamiento entre sindicatos. El proyecto de obras de ampliación de la vialidad habría desatado el conflicto entre grupos involucrados.

Autoridades informan que el bloqueo es a la altura de la caseta de cobro en Zacatelco, donde incendiaron llantas para formar una barricada. Se desconoce por cuánto tiempo se mantendrá el cierre de ambos sentidos en la autopista Puebla-Tlaxcala.

En la zona ya se encuentran elementos de la Policía Municipal de la zona para tratar de restablecer el orden y reabrir el paso a la circulación lo antes posible.

Hombres cubiertos completamente del rostro y armados con piedras y palos se disputaban los contratos de aplicación de la vía contra otro sindicato. De acuerdo con algunos de los integrantes, cuando llegaron a trabajar, una agrupación distinta estaba en la zona, por lo que exigieron la salida.

Las autoridades acudieron para establecer control, ya que algunos conductores aseguraron que llevaban armas de fuego.

El conflicto lleva varios meses, pues en octubre ambos grupos se enfrentaron y quemaron varias unidades. Las autoridades buscarán intervenir para evitar más cierres y confrontaciones.

