Motociclistas Atacan con Ráfaga de Balazos a Dos Hombres y a una Mujer en Puebla

Tres jóvenes resultaron lesionados durante una balacera registrada en laben la ciudad de Puebla; Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas la noche de este 26 de noviembre.

Las víctimas que fueron agredidas se encontraban en la calle Luis Cordova Reyes entre las calles Margarita Morán Vélez y Aquiles Córdova Morán, cuando se acercaron dos motociclistas y detonaron sus armas de fuego.

Balacera deja dos heridos en la colonia 2 de Marzo en Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Sin mirar atrás, los agresores huyeron del lugar, presuntamente con rumbo hacia La Resurreción, sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Noticias relacionada: Ejecutaron a Tres Hombres a Balazos e Hirieron a una Pareja en Tlaxcala

Dos hombres y una mujer heridos por ataque armado en la colonia 2 de Marzo en Puebla

Los disparos hirieron a una mujer y a dos hombres, los cuales fueron auxiliados por vecinos, quienes pidieron la llegada de los grupos de primera respuesta para atender la emergencia y poner orden en el lugar.

Rapidamente se movilizaron al sitio los cuerpos de emergencia, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres jóvenes afectados, los cuales fueron trasladados a un hospital para que recibieran la debida atención médica.

Motociclistas Desatan Balacera y Dejan Un Muerto y Tres Lesionados

Extienden zona acordonada luego de varias horas tras ataque armado en colonia 2 de marzo en Puebla

Ante la imposibilidad de ubicar a los responsables, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó el lugar del ataque para preservar el sitio.

Pasadas las horas decidieron extender infructuosamente el área de acordonamiento a pesar de existir contaminación por la cantidad de gente que ya había estado en esos espacios para ir a sus domicilios o para observar lo que había sucedido.

Investigan ataque armado en la colonia 2 de Marzo en Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Mas de 20 policías municipales esperaron la llegada del agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realizaran la recolección de indicios, llevaran a cabo el procesamiento del sitio del ataque y dar inicio a la integración de la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables de esta agresión que pudo costarle la vida a las tres personas.

Historias recomendadas:

Con información de Maggie Castillo

MCS