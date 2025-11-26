Motociclistas Atacan con Ráfaga de Balazos a Dos Hombres y a una Mujer en Puebla
N+
Se desata balacera contra tres personas en la calle Luis Cordova Reyes de la colonia 2 de Marzo en la ciudad de Puebla.
COMPARTE:
Tres jóvenes resultaron lesionados durante una balacera registrada en laben la ciudad de Puebla; Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas la noche de este 26 de noviembre.
Las víctimas que fueron agredidas se encontraban en la calle Luis Cordova Reyes entre las calles Margarita Morán Vélez y Aquiles Córdova Morán, cuando se acercaron dos motociclistas y detonaron sus armas de fuego.
Sin mirar atrás, los agresores huyeron del lugar, presuntamente con rumbo hacia La Resurreción, sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.
Noticias relacionada: Ejecutaron a Tres Hombres a Balazos e Hirieron a una Pareja en Tlaxcala
Dos hombres y una mujer heridos por ataque armado en la colonia 2 de Marzo en Puebla
Los disparos hirieron a una mujer y a dos hombres, los cuales fueron auxiliados por vecinos, quienes pidieron la llegada de los grupos de primera respuesta para atender la emergencia y poner orden en el lugar.
Rapidamente se movilizaron al sitio los cuerpos de emergencia, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres jóvenes afectados, los cuales fueron trasladados a un hospital para que recibieran la debida atención médica.
Extienden zona acordonada luego de varias horas tras ataque armado en colonia 2 de marzo en Puebla
Ante la imposibilidad de ubicar a los responsables, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó el lugar del ataque para preservar el sitio.
Pasadas las horas decidieron extender infructuosamente el área de acordonamiento a pesar de existir contaminación por la cantidad de gente que ya había estado en esos espacios para ir a sus domicilios o para observar lo que había sucedido.
Mas de 20 policías municipales esperaron la llegada del agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realizaran la recolección de indicios, llevaran a cabo el procesamiento del sitio del ataque y dar inicio a la integración de la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a los responsables de esta agresión que pudo costarle la vida a las tres personas.
Historias recomendadas:
- Renuncia Policía Municipal tras Balacera entre Bandas Delictivas en Límites de Puebla y Veracruz
- Se Desata Balacera tras Intento de Asalto en una Tienda de Puebla
- Detienen a Sujeto Presunto Vinculado con la Balacera en Huixcolotla
Con información de Maggie Castillo
MCS