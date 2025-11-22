Renuncia Policía Municipal tras Balacera entre Bandas Delictivas en Límites de Puebla y Veracruz

Luego del enfrentamiento entre grupos delictivos ocurrido en los límites de Puebla y Veracruz, la seguridad en el municipio de Atzizintla se agravó, al grado que elementos de la Policía Municipal renunciaron, argumentando falta de condiciones para continuar con sus labores.

Ante esta decisión, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, informó que asumió el control total de la seguridad, como medida inmediata para garantizar la protección de los habitantes y restablecer el orden en la zona, esto mencionó al respecto.

Tomamos la seguridad del día de hoy, ayer renunciaron los policías municipales. Hay temas ahí que están investigando, nosotros a partir de hoy tomamos la la seguridad del municipio. Vamos a hacer un dispositivo fuerte son 15 elementos de inicio, van a un grupo de especiales de la Estatal.

El funcionario detalló que fue desplegado el primer grupo de elementos estatales, quienes ya realizan labores de prevención, vigilancia y reacción operativa, en coordinación con la Secretaría de Marina, Defensa y la Guardia Nacional.

Refuerzan seguridad en Atzizintla tras enfrentamiento entre grupos criminales

El operativo incluye el uso de vehículos blindados para garantizar recorridos seguros y disuadir la presencia de células criminales; El vicealmirante Francisco Sánchez González mencionó que es un tema delicado al tratase de la zona limítrofe con Veracruz, esto agregó.

Vamos a hacer un estudio, es sensible porque hacemos frontera con Veracruz. Hay presencia de grupos delincuenciales fuertes que ya tienen muchos años. No hayamos tenido estos incidentes. Los tuvimos esta semana, desde la semana pasada. Nosotros bajamos a apoyar a la policía de Veracruz.

Los elementos iniciaron el reconocimiento de puntos estratégicos para la instalación de cámaras de videovigilancia, mientras que el personal operativo realiza acciones de proximidad con los pobladores, para fomentar la cultura de la denuncia y recuperar la confianza en las autoridades.

Balacera entre grupos criminales en Puebla y Veracruz

Un enfrentamiento entre bandas delictivas dejó sin vida a tres personas, el intercambio de balas comenzó desde la comunidad de Paso Carretas en el municipio de Atzizintla en Puebla y concluyó en Mariano Escobedo en Veracruz.

Tres Muertos Dejó una Balacera entre Presuntos Delincuentes

El momento generó pánico entre habitantes pues la balacera duró varios minutos y posiblemente usaron armas de alto calibre. Al terminar el ataque armado se localizaron tres muertos en Veracruz y una persona herida en Puebla.

El caso ya está siendo investigado por ambas autoridades estatales, de manera preliminar se sabe que las bandas delictivas se dedican presuntamente al robo de transporte de carga.

