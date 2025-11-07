Enfrentamiento entre Presuntos Delincuentes y Agentes Ministeriales Deja a un Muerto en Puebla

Luego de una persecución se desató un enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes y agentes ministeriales en la carretera federal Puebla - México que dejó como saldo a una persona sin vida a la altura de San Jerónimo Tianguismanalco perteneciente al municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con información preliminar, la mañana de este viernes 7 de noviembre agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encontraban laborando en un caso, lo que desencadenó la persecución en contra de cuatro hombres desde el municipio de Huejotzingo hasta San Martín Texmelucan.

Enfrentamiento entre ministeriales y cuatro presuntos delincuentes en la carretera federal Puebla - México

Los ministeriales informaron que al llegar a la zona de San Jerónimo Tianguismanalco, los sujetos comenzaron a dispararles por lo que tuvieron que repeler la agresión.

Enfrentamiento deja un muerto en la carretera Puebla-México. Foto: X @ciudadano_pue

Uno de los agresores fue abatido al interior del vehículo blanco en donde viajaban, mientras que otro terminó tendido sobre la banqueta al intentar darse a la fuga; Los otros dos de sus cómplices lograron huir corriendo.

Luego del hecho se solicitó el apoyo de la Policía Municipal por lo que de inmediato se movilizaron a la Avenida Alvaro Obregón con la Miguel Hidalgo. Momentos después elementos de la Guardia Nacional y Policías Estatales desplegaron un dispositivo para localizar al resto de los agresores.

Menor de edad resulta herida tras enfrentamiento a balazos en San Martín Texmelucan

El lugar de los hechos fue acordonado mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron la recolección de indicios. Además, llegaron paramédicos para atender a los lesionados y posteriormente los trasladaron al Hospital Integral de San Martín Texmelucan.

De manera extraoficial se dio a conocer que una menor de edad que se encontraba en la zona fue herida con una de las balas por lo que también necesitó de atención medica especializada; Más tarde confirmaron que uno de los agresores había perdido la vida.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más información del motivo de la persecución que desencadenó un desenlace fatal.

