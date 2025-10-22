Dos Hombres en Motocicleta Fueron Atacados a Balazos en Puebla: Uno de Ellos Murió

Dos hombres lesionados, uno de ellos de gravedad que perdió la vida en el hospital, fue el saldo de un ataque a mano armada perpetrado en la colonia Bosques de Santa Anita de la ciudad de Puebla.

Tras caer la noche, 2 jóvenes a bordo de una motocicleta, llegaron a la esquina de las calles 48 Norte y 106 B Oriente. Descendieron de la unidad y se quedaron platicando afuera de un establecimiento comercial.

En ese momento una persona se acercó y disparó en al menos 8 ocasiones. Las detonaciones hirieron a ambos jóvenes pero uno de ellos quedó muy grave.

El ataque armado sucedió frente a la tienda de conveniencia. Foto: Carlos Barreda | N+

Muere hombre en el hospital por impactos de bala que recibió en Bosques de Santa Anita, Puebla

A la llegada de los paramédicos fue subido a la ambulancia pero se encontraba al borde de la muerte, incluso, mientras la ambulancia lo trasladaba, los técnicos en atención médica prehospitalaria le aplicaban RCP con las manos.

Ambos lesionados fueron ingresados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimehuacan, y solo uno logró sobrevivir. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó las investigaciones para esclarecer este ataque a mano armada.

Noticia relacionada: Fallece "Medio Metro Original" en Puebla; Personaje Famoso de los Bailes Sonideros

Muere guardia de seguridad por ataque a balazos en La Fayuca de Puebla

Dos presuntos repartidores de alimentos asesinaron a un hombre en el estacionamiento del centro comercial Jorge Murad Macluf, mejor conocido como La Fayuca, de la capital poblana.

Los locatarios se alarmaron cuando ambos sujetos ingresaron a bordo de la motocicleta, se acercaron a su víctima, identificado como trabajador del centro comercial de nombre Israel, y le dispararon en repetidas ocasiones.

Identifican a la Víctima de Ataque Armado en la Fayuca en Puebla

Inmediatamente después huyeron del sitio. Las personas presentes solicitaron el auxilio de las autoridades, acudiendo al llamado de emergencia paramédicos y elementos policiales. Los técnicos en atención médica prehospitalaria valoraron al hombre lesionado y tras auscultarlo ratificaron que ya había fallecido.

Los policías locales acordonaron el área del homicidio y cerraron totalmente el estacionamiento.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

JAPR