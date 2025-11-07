Se Desata Balacera con Más de 200 Disparos entre Grupos Delictivos en Puebla; Hay un Muerto

Un enfrentamiento a balazos entre grupos delictivos dejó como saldo a una persona sin vida en la Junta Auxiliar de San Sebastián Villanueva perteneciente al municipio de Acatzingo en Puebla.

Momentos de tensión se vivieron la noche de este 6 de noviembre en las calles Rodolfo Sánchez Taboada y Zacatecas, vecinos de la zona de San Juan Macuila reportaron al número de emergencias una ráfaga de disparos después de las 20:00 horas.

Ataque armado con más de 200 balazos deja a un hombre muerto en Acatzingo

Los testigos mencionan haber escuchado al menos 200 detonaciones de arma de fuego, sin embargo, desconocían el origen del ataque armado y a los responsables de este.

Cabe destacar que se filtraron videos del momento exacto de la balacera que estaba sucediendo en San Sebastián Villanueva, en donde se logran escuchar los múltiples disparos que terminaron por abatir a un hombre.

Enfrentamiento entre Grupos Delictivos Deja un Muerto en Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Actazingo, Policía Estatal y la Marina Armada de México, llevaron a cabo un operativo para ingresar al área del enfrentamiento y restablecer el orden.

Noticias relacionada: Mueren Dos Adultos y un Adolescente por Ataque con Armas de Fuego en Puebla

Muere un hombre durante un enfrentamiento entre grupos delictivos en San Sebastián Villanueva

Luego de una revisión a la zona, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales y con evidentes y múltiples heridas de arma de fuego por lo que pidieron el apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al lugar arribó el Servicio Médico Forense (Semefo) quien llevó acabo la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver; Hasta el momento no han confirmado la identidad de la persona.

Reportan ataque armado en San Sebastián Villanueva, Acatinzgo. Foto: Google Arameo Ojeda

Las investigaciones ya están a cargo de las autoridades competentes quienes recabaron las pruebas y concluyeron que el enfrentamiento fue entre un grupo delictivo, de los cuales el resto de los integrantes lograron huir a un sitio desconocido.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer más información respecto al caso y que con el apoyo de cámaras de seguridad se pueda ver a los responsables y hacia a donde fue su partida.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

MCS