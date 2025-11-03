Tres Policías Murieron por Emboscada y Ataque a Balazos en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el homicidio de dos policías quienes fueron asesinados con disparos de arma de fuego en el municipio de Huixcolotla, Puebla.

El crimen fue perpetrado durante un ataque directo cometido contra los uniformados municipales durante una emboscada, la noche del domingo 2 de noviembre. El Boulevard Cuauhtémoc fue acordonado en la esquina con Avenida 16 de septiembre, del municipio de San Salvador Huixcolotla.

Mueren tres policías municipales de Huixcolotla por ataque directo durante la noche

De acuerdo con los primeros reportes, una patrulla le cerró el paso a dos camionetas color blanco, de las que bajaron hombres armados y balearon la unidad oficial, privando de la vida a dos elementos de la policía.

Al menos otro uniformado más resultó herido con los disparos, quien fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, y posteriormente al Hospital de Traumatología y Ortopedia donde finalmente perdió la vida.

Investigan homicidio de policías en carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Huixcolotla

Tras la balacera fueron arribando corporaciones de seguridad para establecer el orden y dar inicio a las investigaciones correspondientes. El resto de los policías realizaron las acciones de búsqueda para hallar a los responsables de estos homicidios.

Hasta la madrugada de este lunes se desconocían los datos o características de los agresores, sin embargo, ya se llevan a cabo las diligencias para recabar información. No hay personas detenidas por el triple homicidio.

