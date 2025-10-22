Asesinan a Balazos a una Pareja A Bordo de su Camioneta en Movimiento en Puebla

Un ataque armado dejó sin vida a una mujer y a un hombre quienes viajaban a bordo de su camioneta en la calle 11 de Enero de la colonia Barranca Honda en la ciudad de Puebla.

Sujetos armados dispararon al menos seis ocasiones en contra del vehículo en movimiento, lo que provocó las lesiones en la pareja y causó que el conductor terminara impactando la unidad contra un árbol.

Un hombre y una mujer asesinados en la Col. Barranca Honda. Foto: Héctor Rangel | N+

Vecinos de la zona se alarmaron debido al sonido de los balazos y al salir de sus viviendas encontraron a las víctimas severamente lesionadas por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Ataque armado en la colonia Barranca Honda de Puebla deja dos muertos

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano quienes resguardaron la zona mientras paramédicos atendían a la pareja, minutos después confirmaron que debido a la gravedad de las heridas, ambos habían perdido la vida.

De inmediato se implemento un operativo de seguridad para dar con los responsables de la balacera que dejó sin vida al hombre y a la mujer, de los cuales hasta el momento se desconoce su paradero.

Noticias relacionada: Niño Es Asesinado Junto a una Mujer en Tlaxcala; Investigan Feminicidio y Homicidio

Investigan posible ataque directo que dejó sin vida a una pareja en la colonia Barranca Honda de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrirá una carpeta de investigación para esclarecer los hechos; se sabe que no se descarta un posible ataque directo pues de manera preliminar no hay indicios de un asalto.

Identifican a la Víctima de Ataque Armado en la Fayuca en Puebla

Agentes del Ministerio Público llevan acabo la recolección de indicios, cabe destacar que la camioneta verde Voyager contaba con seis disparos; Los cuerpos de las víctimas serán traslados al Servicio Médico Forense (Semefo) para que sean sometidos a una necropsia de ley.

Las investigaciones continuan en curso y hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre la identidad de los hoy occisos.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel y Maggie Castillo

MCS