Niño Es Asesinado Junto a una Mujer en Tlaxcala; Investigan Feminicidio y Homicidio

Una mujer y un niño fueron hallados sin vida en un la comunidad de Francisco Villa, perteneciente al municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, en la zona limítrofe entre Tlaxcala e Hidalgo; Investigan posible feminicidio y homicidio calificado.

El hallazgo fue reportado por vecinos quienes transitaban por la zona agrícola de Sanctórum, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias sobre los dos cadáveres tendidos en el camino de terracería.

Niño localizado sin vida presentaba una herida profunda en el cuello y la mujer tenía golpes marcados

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal de Tlaxcala, acudieron al sitio para confirmar que la mujer y el niño ya no contaban con signos vitales por lo que procedieron a acordonar la zona y dar aviso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con reportes policiacos, los cuerpos presentaban signos de violencia, el menor de entre 10 y 12 años, tenía heridas visibles en el rostro y un corte profundo en el cuello, mientras que la mujer, de aproximadamente 40 años, mostraba golpes y marcas en las manos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJET) quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento de los cuerpos para el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Confirman asesinato de una mujer y un niño en Tlaxcala; Investigan feminicidio y homicidio calificado

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar si ambas víctimas tenían parentesco y esclarecer los hechos los cuales están siendo investigados como delito de feminicidio y homicidio calificado.

Aunque aún no han dado a conocer la identidad de los occisos, se sabe que la mujer vestía con un pantalón de mezclilla azul, una playera negra de mangas largas y no tenía zapatos puestos; Mientras que el menor tenía puesto un jeans azul oscuro, una prenda gris con azul en la parte superior y unos tenis blancos.

Este doble homicidio ha causado consternación entre los habitantes de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, por lo que el caso ya está en manos del Ministerio Público quienes buscarán a quien o quienes resulten responsables para que sean castigados conforme lo dicta la ley.

Con información de Genaro Zepeda

