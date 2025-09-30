Padrastro Asesina a Niño de Cinco Años y Golpea a su Hermana Menor en Puebla

Un hombre identificado como Juan José "N" fue sentenciado por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en contra de un menor de 5 años, lesiones en agravio de una niña y violencia familiar en Puebla.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el imputado fue detenido por agresiones cometidas en contra de su pareja y de sus dos hijos menores de edad.

¿Cómo fue el homicidio de un niño de 5 años en San Martín Texmelucan?

El 10 de septiembre de 2018 sucedió una tragedia al interior de un domicilio ubicado en la calle San Miguel s/n, de la colonia La Cruz, en San Martín Texmelucan, Puebla.

Juan José "N" ejerció actos de violencia física en contra de un niño de 5 años edad dejándolo gravemente herido y que posteriormente le causaron la muerte.

La hermana del menor de 4 años edad también fue agredida fisicamente por quién fungía como su padrastro, quedando con heridas que pusieron en riesgo su vida.

El hoy sentenciado también fue acusado de ejercer violencia familiar en contra de su pareja y madre de los menores.

Juan José "N" sentenciado a más de 40 años de prisión por homicidio y violencia en Puebla

Luego del asesinato del menor, el hombre fue puesto en investigación para cerciorar su responsabilidad en el delito, y debido a las pruebas recabadas se solicitó una orden de aprehensión y posteriormente su detención.

Derivado a los hechos, este 29 de septiembre de 2025 se confirmó la sentencia de primera instancia de 40 años y 9 meses de prisión en contra de Juan José "N" a pesar de que su defensa trató de impugnarla.

Cabe destacar que las autoridades judiciales lo habían sentenciado en 2024, sin embargo, se necesitó un análisis exhaustivo tras el amparo de la defensa del acusado.

El Tribunal de Alzada determinó la validez de la sentencia dictada por lo que el agresor deberá cumplir con su pena en la cárcel.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla

