Asesinan a un Hombre durante Balacera cerca de Central de Autobuses en Puebla

La tarde de este martes 21 de octubre de 2025 se registró una balacera en La Fayuca de la ciudad de Puebla a un costado de la Central de Autobuses CAPU, dejando como saldo un hombre muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto abatido se desempeñaba como vigilante de esta área comercial, desconociéndose aún la razón de las detonaciones de arma de fuego que acabaron con su vida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla se dirigieron al lugar para atender la emergencia y dar aviso a las autoridades correspondientes para levantar el cuerpo.

Se espera que en los próximos minutos los elementos policiacos den más información al respecto.

Noticia en desarrollo...