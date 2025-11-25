Ejecutaron a Tres Hombres a Balazos e Hirieron a una Pareja en Tlaxcala

Durante la madrugada de este martes 25 de noviembre tres hombres fueron ejecutados al interior de un “picadero” en la comunidad de San Isidro Buensuceso en el municipio de San Pablo del Monte, en Tlaxcala.

En el ataque una pareja también resultó herida por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Tres Muertos y Dos Heridos Balacera en San Pablo del Monte Tlaxcala

Disparan contra un grupo de personas en San Pablo del Monte: Hay tres muertos y dos heridos

Información preliminar indica que hombres armados irrumpieron en el inmueble y abrieron fuego de manera directa contra las personas que estaban en el lugar. Tres personas murieron al instante mientras que un hombre y una mujer lograron sobrevivir a la balacera.

La primera línea de investigación señala un posible ajuste de cuentas debido a la distribución y venta de sustancias ilícitas.

Noticia relacionada: Matan a Empresario y Excandidato Independiente a la Presidencia de Tetlatlahuca, Tlaxcala

Investigan triple homicidio en un “picadero” de San Isidro Buensuceso en Tlaxcala

Policías municipales acordonaron el lugar y preservaron la escena del crimen mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala llevó a cabo la recolección de indicios y el levantamiento de los cadáveres.

Se informó que se investigan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el primero cometido en agravio de tres hombres y el segundo en contra de una mujer y un hombre.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR