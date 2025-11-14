Comando Armado Secuestra a una Menor de Edad Frente a su Familia en Tlaxcala

Momentos de terror vivió una familia luego de que seis sujetos armados secuestraron a una adolescente de 17 años en un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa en el municipio de Apizaco perteneciente al estado de Tlaxcala.

De acuerdo a la información proporcionada por los afectados, la noche del 12 de noviembre, un grupo de hombres ingresaron de forma violenta a una vivienda ubicada en la calle Ciruelos, de inmediato comenzaron a amenazarlos con sus armas de fuego y procedieron a llevarse a la menor.

Joven de 17 años es víctima de un "levantón" en Apizaco, Tlaxcala

El comando armado viajaba en una camioneta de batea color negra en donde subieron a la joven cuya identidad se mantiene como reservada, y momentos después se dieron a la fuga; De manera preliminar se menciona que abrían abandonado una motocicleta color negra con gris.

De inmediato los familiares dieron aviso a las autoridades por lo que se activó un operativo de búsqueda y localización por parte de Policías Municipales de Apizaco en coordinación con la Policía Estatal de Tlaxcala, el C5i y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Además, se pidió el apoyo de municipios colindantes con la finalidad de generar un cerco de seguridad y dar con los responsables y el paradero de la adolescente; Lamentablemente hasta el momento no ha sido localizada.

Buscan a adolescente privada de su libertad en la colonia Santa Rosa de Apizaco, Tlaxcala

La Dirección de Seguridad Pública de Apizaco informó que la familia de la joven que fue privada de su libertad ya fue asesorada para que presentara su denuncia correspondiente y se le ofrezca acompañamiento oportuno ante las instancias correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el paradero de la menor de edad y de los seis hombres que participaron en el secuestro; hasta el momento se desconoce el móvil del delito.

Con información de Genaro Zepeda

