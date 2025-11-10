Cuerpo Sin Vida Permanece Más de 12 Horas en la Calle por Disputa entre Puebla y Tlaxcala

El cadáver de un hombre que vivía en aparente situación de calle tuvo que permanecer sobre la vía pública por más de 12 horas en un camino de terracería ubicado en límites territoriales de Puebla y San Pablo del Monte en Tlaxcala.

Habitantes encontraron el cuerpo tirado en a un costado de una calle en la zona de San José El Conde por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Localizan a un hombre sin vida en aparente situación de calle. Foto: Alfredo Santos | N+

Autoridades de Tlaxcala se niegan a realizar el levantamiento de cadáver en San José El Conde

Al lugar arribaron elementos de seguridad municipales de San Pablo del Monte, sin embargo, reportes policiacos señalaron que las autoridades del estado tlaxcalteca no quisieron hacerse cargo del levantamiento del cadáver.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Municipal de Puebla para corroborar los hechos, pero al tratarse de una zona limítrofe entre los dos estados, comenzó el debate para saber a quién le correspondía el caso.

Realizan el levantamiento de cadáver de un hombre 12 horas después. Foto: Alfredo Santos | N+

La víctima murió y fue encontrada la noche del sábado, pero fue hasta el medio día del domingo 9 de noviembre cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudió para llevar a cabo las diligencias.

Luego de 12 horas, Puebla realiza el levantamiento de un indigente sin vida

Policías de San Pablo del Monte resguardaron un lado de la calle y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el otro. Al final, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar la causa de la muerte.

Hallan Hombre en Situación de Calle sin Vida Maniatado en Puebla

Aunque no se descarta que pudo ser víctima de algún delito, de manera extraoficial, mencionan que el hombre pudo haber muerto debido a las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos, días, además, vecinos de la zona aseguran que a pesar no saber su nombre, lo habían visto dormir en las calles San José El Conde y privada Encinos.

Serán las autoridades correspondientes en esclarecer la muerte del masculino y de ser posible, conocer su identidad para que familiares puedan reclamar el cuerpo.

