Este domingo 9 de noviembre, una mujer de 40 años de edad murió accidentalmente tras caer de la azotea y quedar empalada en las rejas de protección del edificio "P" en el Infonavit La Victoria, en la Calle Azucenas al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a reportes policiacos, la víctima identificada como Isabel "N" sufría epilepsia y al estar tendiendo la ropa perdió el equilibrio y cayó de una altura de más de 6 metros.

El cuerpo de la mujer quedó incrustado en la estructura metálica, por lo que testigos del hecho dieron aviso de inmediato al cuerpo de emergencias, en lugar se encontraba un familiar, aparentemente su cuñada, quien a gritos pedía que la bajaran.

No obstante, los presentes optaron por no mover a la víctima hasta que llegaran los paramédicos; Lamentablemente su ser querido presenció un momento muy difícil pues a pesar de que parecía aún tener latidos, la mujer estaba perdiendo la vida.

Paramédicos de Protección Civil y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribaron al Infonavit La Victoria para atender a la víctima, lamentablemente minutos después confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los rescatistas trabajaron para en sacar el cuerpo de la mujer, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para evitar que vecinos interrumpieran en las diligencias correspondientes y más tarde arribó la Policía Estatal para quedarse cargo del hecho.

Personal de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron notificados del fatal accidente por lo que se movilizaron al punto para el levantamiento del cadáver y posteriormente que fuera trasladado al Servicio Médico Forense.

Una persona se identificó como Adriana, quien dijo ser la cuñada de la víctima y se entrevistó con las autoridades, quien confirmó la identidad de la mujer sin vida y sobre su padecimiento médico.

Con información de Cristóbal Lobato

